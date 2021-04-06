شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الاسترالي، بينما يتغيب نبض التداول اليوم الثلاثاء عن مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلة رسمية هناك.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.6% مقابل 6.1% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 8.8% مقابل 7.4% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي وجاء ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين الأربعاء الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون والذي تعد على مدار ثمانية أعوام والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 131.02 مليون ولقي 2,850,521 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.69% ليربح 13.70 نقطة ويصل إلى المستوى 1,969.84، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 226.15 نقطة ويصل إلى المستوى 29,863.10.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليخسر 18.77 نقطة ويصل إلى المستوى 5,142.79، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 5.63 نقطة ويصل إلى المستوى 3,478.76.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 0.82 نقطة ويصل إلى المستوى 3,120.01، كما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.54% ليخسر هو الأخر 67.47 نقطة ويصل إلى المستوى 12,420.84، بينما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 1.02% ليربح 69.41 نقطة ويصل إلى المستوى 6,898.10.