شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء 6-4-2021، استقرارا في سوق العبور للجملة، لجميع الأصناف.

وقال حسن الأبيض تاجر أسماك، إن أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وأضاف الأبيض، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو، البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وأشار الأبيض، إلى أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.