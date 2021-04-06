الاقتصاد

أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -   

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء 6-4-2021، استقرارا في سوق العبور للجملة، لجميع الأصناف. 

 

وقال حسن الأبيض تاجر أسماك، إن  أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف الأبيض، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن  أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،  وأسعار البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو، البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو. 

 

 

وأشار الأبيض، إلى أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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