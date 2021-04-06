شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 30 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ومع التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7642 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7650، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7641، بينما حقق الأعلى له عند 0.7661، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد ان اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7651.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 8.8% مقابل 7.4% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.91 مليون مقابل 6.92 مليون في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.2% في شباط/فبراير.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 916 ألف وظيفة مضافة مقابل 468 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.1%.