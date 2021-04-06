شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم صدق (2130) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.27% بما يعادل 0.46 نقطة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 22.00 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.20 ومستوى المقاومة 22.00.