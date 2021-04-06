شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.05 ومستوى المقاومة 36.40.