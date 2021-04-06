شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 99.90، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.51% بما يعادل -0.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 99.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 105.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 95.00 ومستوى المقاومة 103.00.