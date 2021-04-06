شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم المتطورة (2120) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 43.10، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص البعض من مكاسبه المبكرة ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.72% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، كما يستفيد في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى القماومة المهم 45.05 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 45.05.