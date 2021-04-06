شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم عسير (4080) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.59% بما يعادل 1.52 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 26.00.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 28.00.