شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المراعي (2280) الارتفاع في آخر جلساته، بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.20 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 56.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 54.00.