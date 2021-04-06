شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جدوى ريت (4332) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.26% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم حول محور مستوى الدعم 7.7، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.89 إلى 9.5)، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7.7، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.27 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 8.00.