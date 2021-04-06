شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الدوائية (2070) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.15 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 44.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 42.20.