شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.13% بما يعادل -0.01 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 7.66، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.40 ومستوى المقاومة 7.80.