شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم وقت اللياقة (1830) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، على اثر ثبات مستوى المقاومة 73.00، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -0.50 نقطة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 73.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 80.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 75.00.