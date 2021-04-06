شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض ريت (4330) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 0.07 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.73، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 9.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.00.