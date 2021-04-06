شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بحر العرب (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.40 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 101.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 114.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 100.00 ومستوى المقاومة 110.00.