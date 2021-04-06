شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الصادرات (4140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليبحث السهم عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.12% بما يعادل -1.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولتاه القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 126.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 141.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 118.85 ومستوى المقاومة 130.00.