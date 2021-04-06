شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية يواصل صعوده – تحليل صباحي – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر تجزئة السلع الكمالية (TRLI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.53% بما يعادل 49.279 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000، خاصة ان استطاع اختراق مستوى المقاومة الحالي 9,351.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,200.00 ومستوى المقاومة 9,700.00.