الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي ولكنها جاءت طفيفة بنسبة بلغت 0.02% بما يعادل 2.07 نقطة، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10,000، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,360.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

109

عدد أسهم الشركات الخاسرة

77

عدد أسهم الشركات الثابتة

14

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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