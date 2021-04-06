شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6373 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 6400 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6500 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,361 بينما مستوى المقاومة هو 6,391 نقطة