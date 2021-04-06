شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10374 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر إعادة اختبار مستوى الدعم 10200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,352 بينما مستوى المقاومة هو 10,419 نقطة