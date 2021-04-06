شكرا لقرائتكم خبر عن «إل جي إلكترونيكس» توقف قسم الهواتف الذكية غير المربح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «ظل قطاع الهواتف الذكية في إل جي إلكترونيكس في المنطقة الحمراء منذ الربع الثاني من عام 2015، وبلغ إجمالي الخسائر التشغيلية المتراكمة 4.43 مليار دولار»

تنوي شركة إل جي للإلكترونيات إغلاق أعمالها التجارية غير المربحة في مجال الهواتف الذكية، وذلك بعد سنوات من المعاناة من أجل التنافس مع شركتي أبل وسامسونج إلكترونيكس الرائدتين في القطاع، فضلًا عن الشركات الصينية المنافسة سريعة النمو.

وقالت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية العملاقة في طلب تنظيمي تقدمت به، أمس الإثنين، إن مجلس إدارتها قرر بالإجماع التوقف عن إنتاج وبيع الهواتف الذكية في 31 من شهر يوليو المقبل.

وظل قطاع الهواتف الذكية في إل جي إلكترونيكس في المنطقة الحمراء منذ الربع الثاني من عام 2015، حيث بلغ إجمالي الخسائر التشغيلية المتراكمة أكثر من 5 تريليونات وون (أو ما يعادل 4.43 مليار دولار).

وقالت شركة إل جي إلكترونيكس إنها تتوقع خروجها من سوق الهواتف الذكية، مما قد يقلل الإيرادات الإجمالية للشركة على المدى القصير، لكنه سيحسن أعمال الشركة وقوتها المالية على المدى الطويل.

وأصبح سوق الهواتف الذكية العالمي أكثر نضجًا وتنافسية أمام شركة إل جي إلكترونيكس.

واستحوذت العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية - بما في ذلك هواوي تكنولوجيز وشاومي وفيفو وأوبو - على 57٪ من حصة السوق المجمعة في عام 2020، وفقًا لشركة إستراتيجي أناليتكس لأبحاث السوق.

ختامًا.. ارتفعت أسهم إل جي إلكترونيكس بنسبة 3.9٪، بعد أن أعلنت الشركة عن قرارها بالانسحاب من قطاع الهواتف الذكية.