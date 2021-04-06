شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يقفز بأكثر من 4% بعد حكم قضائي لصالحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" خلال تداولات يوم الإثنين بعد حكم قضائي لصالح محرك البحث الإلكتروني العملاق "جوجل" التابع لها.



وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن "جوجل" لم تنتهك أي حقوق ملكية فكرية عندما استخدمت شفرات برمجية خاصة بشركة "أوراكل" في نظام التشغيل "أندرويد" المملوك لـ"ألفابت".



وجاء قرار القضاء الأمريكي بأغلبية الأصوات الأمر الذي يحول دون حصول "أوراكل" على تعويضات مالية ضخمة تصل إلى 9 مليارات دولار من "ألفابت".



وكشفت المحكمة الأمريكية العليا عن أن "جوجل" استخدمت بشكل قانوني شفرات البرمجيات من لغة "جافا" التي طورتها "أوراكل".



ومن الجدير بالذكر أن "جوجل" أعلنت في الآونة الأخيرة عن خطة لإعادة موظفيها للعمل من مقراتها ومكاتبها في الولايات المتحدة بشكل تدريجي في إطار تخفيف قيود الإغلاق مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 4.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 2218.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2228.9 دولار وأقل سعر عند 2145.2 دولار.