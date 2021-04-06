شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" ترفض الكشف عن تفاصيل خطتها لصناعة سيارات كهربائية ذاتية القيادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب المدير التنفيذي لشركة "آبل" "تيم كوك" عن رفضه الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بخطة الشركة الأمريكية لإنتاج سيارات ذاتية القيادة تعمل بالبطاريات الكهربائية.



وفي نفس الوقت، أكد "كوك" على أن "تسلا" ومديرها التنفيذي "إيلون ماسك" يبلون بلاء حسنا مشيرا إلى أنهم يكسبون أرضية جديدة كل يوم في هذا القطاع، كما أن الشركة تواصل نجاحاتها على مدار فترات طويلة.



ويرى "كوك" أن السيارات ذاتية القيادة تعد بمثابة روبوت متحرك، وهناك الكثير من الجهد يبذل من أجل التحول نحو التنفيذ الفعلي لهذا لنوع من المركبات.



ورفض "كوك" التعليق على سؤال بشأن ما إذا كانت صانعة "آيفون" قد بدأت بالفعل تصنع أو تطوير سيارات ذاتية القيادة، أم أنها تريد فقط تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 125.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 126.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 123.07 دولار.