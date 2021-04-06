شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى.. تعرف على أبرز الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، لعام 2021، والتي تستمر من يوم الاثنين 5 أبريل وحتى الأحد 11 أبريل 2021 ، لاستيعاب الفروق الزمنية بين البلدان، ستُعقد بعض الأحداث أيضًا خارج الأسبوع الرئيسي لاجتماعات الربيع.

وبحسب البنك الدولى، فإنه في قلب اجتماعات الربيع ، توجد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ، والتي تناقش التقدم المحرز في عمل المؤسسات.

تشمل الأحداث البارزة الأخرى جلسات الإحاطة الإقليمية والمؤتمرات الصحفية والمنتديات، التي تركز على التنمية الدولية ، وقضايا الديون ، والانتعاش الاقتصادي ، واللقاحات ، والمناخ. يتم بث البرنامج العام للأحداث على ،World Bank Live ويمكن مشاهدته دون تسجيل.

أضاف البنك الدولى، أنه يضم المشاركون في اجتماعات الربيع عادةً ما يقرب من 2800 مندوب من دولنا الأعضاء ، و 350 ممثلًا لمنظمات مراقبة ، و 800 عضو في الصحافة ، و 550 عضوًا معتمدًا من المجتمع المدني.

ومن أبرز الأحداث تعقد في 06 أبريل، لقاء التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ينعم فيه الجميع بالصمود ولا يقصي أحدا. وفى 7 أبريل ، لقاء إعادة النظر في الديْن: تمويل المستقبل في خضم الأزمة.

ويعقد يوم 8 أبريل ، لقاء التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض ويوم 9 أبريل لقاء حول فيروس كورونا: لقاحات من أجل البلدان النامية.

ومن أبرز المتحدثين في الفعاليات ديفيد مالباس ، رئيس مجموعة البنك الدولي ، وكريستالينا جورجييفا ،مدير عام صندوق النقد الدولى، وكارمن راينهارت ، نائبة الرئيس ورئيسةً الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي.