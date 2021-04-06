شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل التفاؤل في الأسواق بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم، وحقق "داو جونز" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب عن خطة إنفاق بحوالي تريليون دولار لتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية ومن بينها شبكات الكهرباء فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية بأن ما يقرب من 100 مليون مواطن في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاحات كورونا.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا يوم الجمعة احتفالا بعطلة الجمعة البيضاء، لكن أسواق الأسهم في عدة دول أوروبية وآسيوية مغلقة اليوم بسبب عطلة عيد الفصح.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم إلى 1.715%.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 4.6% أو ما يعادل 2.8 دولار وأغلق الخام عند 58.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 57.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.1% أو ما يعادل 2.69 دولار وأغلق الخام عند 62.15 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 374 نقطة) إلى 33527 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33617 نقطة وأقل مستوى عند 33222 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 225 نقطة) إلى 13705 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 13720 نقطة وأقل مستوى عند 13582 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 4077 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4083 نقطة وأقل مستوى عند 4034 نقطة.