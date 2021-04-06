شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض مع تراجع الصادرات الأوكرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب بيانات كشفت عن انخفاض الصادرات الأوكرانية.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض الصادرات الأوكرانية من الذرة بنسبة 25% خلال النصف الأول من موسم عام 2020/2021 في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول حتى سبتمبر/أيلول مسجلة 15.9 مليون طن، وفقا لما ذكرت شركة "إيه بي كيه" الاستشارية.



وصدرت أوكرانيا 6 ملايين طن من الذرة إلى الصين في اففترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 ومارس/آذار عام 2021، كما صدرت 5 ملايين طن إلى الاتحاد الأوروبي، وصدرت 1.7 مليون طن لمصر، و3.2 مليون طن لجهات أخرى.



وحصدت أوكرانيا ما يقرب من 30 مليون طن من الذرة خلال عام 2020، وذكر وزير الاقتصاد أن الصادرات لن تتجاوز 24 مليون طن خلال موسم 2020/2021.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% إلى 5.53 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.64 دولار وأقل سعر عند 5.49 دولار.