شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم هبوط الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعائد سندات الخزانة الأمريكية.



ووقعت الفضة تحت وطأة الضغوط وسط انتعاش أسواق الأسهم ورغم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم إلى 1.715%.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب عن خطة إنفاق بحوالي تريليون دولار لتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية ومن بينها شبكات الكهرباء فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم جائحة "كورونا" حيث تحاول السيطرة على تفشي الفيروس من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا يوم الجمعة احتفالا بعطلة الجمعة البيضاء، لكن أسواق الأسهم في عدة دول أوروبية وآسيوية مغلقة اليوم بسبب عطلة عيد الفصح.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% إلى 24.78 دولار للأوقية.