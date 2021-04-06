شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع تراجع الدولار وعطلة عيد الفصح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض العملة الأمريكية فضلا عن إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة.



وتصارع دول العالم جائحة "كورونا" حيث تحاول السيطرة على تفشي الفيروس من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



من ناحية أخرى، أغلقت أسواق الأسهم والسندات اليوم في عدة دول بقارتي أوروبا وآسيا، وذلك في إطار الاحتفالات بعطلة عيد الفصح.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3904، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3914 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3813.