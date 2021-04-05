الرياض الأعلى استفادة من «كفالة» لدعم المشروعات الصغيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة من برنامج «كفالة» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ1211 منشأة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة وبلغ عددها 1050 منشأة.

وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برنامج «كفالة» 10 آلاف منشأة، بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بعام 2019.

وحصد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعودا بنسبة 254% مقارنة بعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

وعزز برنامج «كفالة» دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والجهات التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وتجسيدا لدور البرنامج المهم والحيوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة.

وقال مدير عام برنامج ضمان التمويل «كفالة» همام هاشم، إن البرنامج وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أطلق عددا من المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجازوها، ومن أهم البرامج التي قدمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة، وتم تقديم ضمان التمويل دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني)، بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية وكذلك ودعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصناعية، دعما لبرامج «صنع في السعودية».

وأعرب هاشم عن تقديره للدعم الذي وجده البرنامج من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتقديم الحوافز والبرامج التمويلية، الذي مكن هذه المنشآت من مواجهة جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية لتخفيف صدمتها التشغيلية، وأسهم برنامج «كفالة» في صناعة قصص ملهمة للكثير من المنشآت المستفيدة من البرنامج، وأطلقت هذا العام حملة تحت شعار «ضمان وتمكين» لتسليط الضوء على منجزات البرنامج العام الماضي، مع استمرار الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الاستفادة من خدمات ومنتجات برنامج كفالة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

10 آلاف منشأة مستفيدة

30 مليار ريال قيمة ضمانات حتى نهاية 2020

100 % نمو قيمة التمويل مقارنة بـ2019

أكبر قطاع مستفيد:

تجارة الجملة والتجزئة

2000 منشأة

254 % نسبة النمو مقارنة بـ2019

أعلى المناطق استفادة:

الرياض 1850 منشأة

الشرقية 1211 منشأة

مكة المكرمة 1050 منشأة