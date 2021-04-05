تمكين الأسر المنتجة من تأسيس متجر الكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات التقنية، لدعم الأسر المنتجة وتمكينها من التجارة الالكترونية، في مركز دلني للأعمال بمدينة الرياض.

ويهدف البنك من خلال عقد هذه الشراكات لدعم منظومة الأسر المنتجة، من خلال تأسيس متجر مخصص لكل أسرة، وإدراج المنتجات والصور المتوفرة لديهم لكل منتج، كما يتم تطبيق خصومات خاصة ونسبة عمولة مخصصة للأسر المنتجة لتحفيزهم وتشجيعهم لممارسة التجارة الالكترونية، ولتكون جزءا مهما من حجم التجارة الالكترونية بالمملكة، حيث بلغ عدد الأسر الممولة عن طريق وسطاء التمويل أكثر من 100 ألف أسرة منتجة بتمويل فاق المليار و300 مليون ريال.

يذكر أن البنك أطلق خدمة إصدار (شهادة أسرة منتجة)، من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى كيانات اقتصادية معرفة لتعزيز موثوقية منتجاتهم وتسهيل نفاذهم في السوق، حيث تم إصدار أكثر من 74 ألف شهادة أسرة منتجة من خلال المنصة، كما تمت تغطية أكثر من 85 محافظة من محافظات المملكة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية الرقم الموحد 920033309 لتقديم الخدمات للأسر المنتجة ووسطاء التمويل.

تمكين الأسر المنتجة من التجارة الالكترونية:

عبر اتفاقية بين بنك التنمية وشركات تقنية

الأهداف:

تأسيس متجر مخصص لكل أسرة

إدراج المنتجات والصور المتوفرة لديهم لكل منتج

تطبيق خصومات خاصة ونسبة عمولة للأسر المنتجة

تحفيزهم وتشجيعهم لممارسة التجارة الالكترونية

تحويلهم لجزء من حجم التجارة الالكترونية بالمملكة

100 ألف أسرة منتجة ممولة عن طريق وسطاء التمويل

1.3 مليار ريال إجمالي قيمة التمويل للأسر المنتجة