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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ومعهد إدارة المشاريع فرع السعودية، وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين وبناء شراكة استراتيجية بينهما، من خلال وضع إطار عمل رئيس مشترك والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث. ووقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة البريد السعودي المشرف العام على الاستراتيجية والتحول الدكتور غسان رضا خليفة ومن جانب معهد إدارة المشاريع المهندس بدر بورشيد رئيس فرع المعهد في المملكة.



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