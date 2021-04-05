«الحبوب» تستورد 295 ألف طن لتعزيز المخزون الاستراتيجي

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وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح أمس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة من مايو إلى يونيو2021 وبواقع 5 بواخر، موزعة على باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية 120 ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية 120 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وبترسية الدفعة الثانية لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 650 ألف طن قمح.
يذكر أن المؤسسة بدأت هذا الأسبوع بشراء القمح المحلي من المزارعين للعام الحالي (2021) والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر، وذلك بتفعيل خدمات منصة محصولي على الموقع الالكتروني للمؤسسة للمزارعين المؤهلين لاختيار فروع ومواعيد التوريد.
الدفعة الثانية من القمح المستورد
الكمية
295 ألف طن
المناشئ
الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية
الوصول
مايو - يونيو 2021
وسيلة النقل
5 بواخر
2 باخرة لميناء جدة بكمية 120 ألف طن
2 باخرة لميناء ينبع بكمية 120 ألف طن
1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن
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