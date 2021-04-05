شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم أخيرا برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، الذي تم تصميمه بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم. وأكد البنك المركزي أن البرنامج استخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة، حيث احتوى برامج نظام التدوير بين مختلف المهام والأعمال بقيادة مرشدين، إلى جانب دورات تدريبية تفاعلية، وزيارات ميدانية إلى الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وعمل جلسات التغذية الراجعة بشكل دوري، والدورات التدريبية الالكترونية ذات المستوى العالمي، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.



كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.