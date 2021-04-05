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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان ورشة عن بعد نظمتها لجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة العقارية في غرفة الرياض، وبالتعاون مع مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام». واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي مركز إتمام وأعضاء من اللجنة العقارية والمهتمون، ثلاثة محاور شملت الفرص والتطلعات في خدمات التطوير العقاري، وتحديات التطوير العقاري الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية، والتطلعات والرؤية المستقبلية لقطاع التطوير العقاري.



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