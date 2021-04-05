شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تؤكد وفرة السلع والمنتجات الرمضانية واستقرار الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التجارة أكثر من 1700 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات في جميع مناطق المملكة، للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لعام 1442.

وأكدت الجولات توفر جميع السلع والمنتجات الرمضانية في منافذ البيع والمخزون، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، مع استقرار الأسعار حول المعدلات نفسها للأشهر السابقة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة بتنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة التي تستهدف متابعة توفر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه المدة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

في سياق متصل نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,124 زيارة تفتيشية الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وجرى خلال الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع تحرير 843 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتؤكد «التجارة» مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاما.