شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة عجمان لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: مصعب الفكي

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدداً من الفائزين في بطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك والتي أقيمت في فندق عجمان بمشاركة 220 من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات.

حضر ختام البطولة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي لبناء الأجسام، وعلي بن حيدر نائب مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام وسعود الجسمي ممثلاً عن هيئة تنمية السياحة في عجمان وأعضاء اتحاد الإمارات لبناء الأجسام أحمد جوهر وفيصل الزعابي والحكم الدولي طارق خليل مدير البطولة.

ومنح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أربع بطاقات احتراف دولية أحرزها في فئة الفيزيك الباكستاني محمد حيدر حسين وفي فئة كلاسيك فيزيك السريلانكي ويلجا ماجي دياز ونال النيجيري جيندو اندرو اوبيكيا لقب فئة بناء الأجسام فيما نال البطاقة الرابعة في فئة الكلاسيك الجنوب إفريقي حسين شعور.

وشهدت البطولة التي أقيمت وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، تطبيق التحكيم الإلكتروني كما شهدت عروضاً نسائية أسفرت عن سيطرة لاعبات روسيا في فئة البكيني بينما تفوقت لاعبات أوكرانيا في الموديل. وعبر الشيخ عبد الله الشرقي عن سعادته بنجاح البطولة وبالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون مؤكداً أن البطولة عكست النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات وأثنى على دعم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام البطولة ووصف دعم ورعاية دائرة التنمية السياحية في عجمان بالمميز بما يعكس أهمية الشراكات بين اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والجهات الوطنية لمزيد من النجاح في العمل الرياضي.

واكد الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أن اللجنة المنظمة أجادت بشكل رائع بتطبيق التسجيل والتحكيم الإلكتروني والذي أسفر عن مكاسب مميزة للرياضة ذات الجماهيرية العالية ويساهم بمواصلة تقدمها للأمام.

وعن منح أربع بطاقات دولية للاحتراف أوضح فهيم أن ذلك يندرج ضمن التعاون مع اتحاد الإمارات للعبة وقال إن الاستعدادات التي سبقت انطلاق البطولة ونوعية الجهود المبذولة كانت توحي أنها ستكون بطولة مميزة من كافة النواحي.

من جانبه أوضح طارق خليل مدير البطولة أن البطولة حققت أهدافها ما يشجع على تنظيمها بشكل منتظم، وتقدم بالشكر باسم اللجنة المنظمة لدائرة التنمية السياحية في عجمان للدعم والرعاية اللذين ساهما في نجاح البطولة.