شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جائزة «التحبير للقرآن» في الأول من رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للجائزة العالمية «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة للعام 2021 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتشجيع المسلمين في العالم العربي والإسلامي على التنافس في مجال القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وعلومه، وتوجيه الناشئة لفهم روح الإسلام والوسطية ورسالته الإنسانية للعالم كافة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح الاثنين عبر خاصية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور الدكتور فاروق محمود حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، أمين عام الجائزة، وأحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام، وأعضاء اللجان المنظمة للجائزة.

وأكد الدكتور فاروق محمود حمادة، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجائزة مستمرة بحسب أهدافها ورؤيتها الإنسانية والدينية، والتي تهدف إلى تعزيز الاهتمام والتعلق بدراسة القرآن الكريم وعلومه على النهج الصحيح من خلال غرس القيم النبيلة في صفوف النشء وتشجيعهم على ترتيل القرآن الكريم بقراءة صحيحة وفق أحكام التجويد.

وأشار إلى أن الجائزة تعزز من القيم الإسلامية السمحة في إطار الاعتدال والوسطية والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة والعمل بموجبها، موضحاً أن الجائزة في دورتها السابعة تنطلق رسمياً في الأول من رمضان المقبل بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية، على أن ينتهي استلام المشاركات في منتصف رمضان.

وعن تفاصيل الجائزة في دورتها السابعة أوضح أحمد سبيعان الطنيجي المدير العام للجائزة أن الدورة الحالية تضم 8 مسابقات رئيسية.

وأوضح أن الجائزة حققت أهدافها المحددة لها، وهي تحقيق التواصل الحضاري وزرع القيم النبيلة والمبادئ السامية في نفوس من يعيشون على أرض الدولة.