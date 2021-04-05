شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخططات الميليشيات في تعز.. والجيش يدمر تعزيزاتها بالجوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية أمس الاثنين، أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري مصرع جميع من كانوا على متنها. وفي تعز خاض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وشهدت جبهات غرب مأرب، معارك وصفت بالأعنف بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تمكنت خلالها القوات من إفشال تقدم للحوثيين باتجاه الطلعة الحمراء ومنطقة الكسارة، وكبدتهم خسائر كبيرة، فيما شهدت جبهات جنوب وغرب تعز معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية، في حين صعّدت الميليشيات في جبهات الساحل الغربي.

وأكدت المصادر مصرع العديد من القيادات الحوثية البارزة في معارك الساعات الأخيرة، وكانت الميليشيات شيّعت 77 من القيادات الذين سقطوا في مأرب، بينهم 39 يحملون رتباً عسكرية، منهم ثلاثة قيادات برتبة عقيد، وستة قتلى برتبة مقدم، وخمسة برتبة رائد، وثلاثة برتبة نقيب، والبقية برتب ملازم ومساعد.

وكشف ائتلاف حقوقي يمني عن حصيلة صادمة من المدنيين ضحايا ألغام الموت الحوثية، بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام. وتستخدم ميليشيات الحوثي الألغام الأرضية والفردية المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المموهة بشكل غير مسبوق، كسلاح فتاك في حربها ضد ‫اليمنيين،‬ ما حول البلد إلى أكثر بلدان العالم تلوثاً بهذا الموت.

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، إن أكثر من 4 آلاف و600 قتيل وجريح سقطوا على مدى ال6 أعوام الماضية جراء الألغام. ووفق التحالف، فإن أكثر من 1929 مدنياً قتلوا، بينهم 357 طفلاً‬، و146 امرأة‬، و83 مسناً، وذلك جراء الألغام الأرضية والمضادة للمركبات فقط. كما أصيب 2752 مدنياً، بينهم 560 طفلاً و177 امرأة و99 مسناً جراء انفجار الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة المتنوعة.وذكر الائتلاف الحقوقي المؤلف من عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية أن ‫ميليشيات الحوثي عمدت إلى زرع‬ الألغام في مختلف المناطق المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية وغيرها من المناطق المدنية في 17 محافظة. وفي أحدث حصيلة لضحايا الربع الأول من العام الجاري، قال المركز اليمني لرصد الألغام في تدوينة على موقع «تويتر» إن 51 مدنياً على الأقل قتلوا وجرحوا في سلسلة انفجارات للألغام التي زرعها الحوثيون. وأوضح المرصد الحقوقي أن 26 مدنياً قتلوا، وأصيب 25 آخرين غالبيتهم من النساء وأطفال في عدد من المناطق الملوثة بالألغام.