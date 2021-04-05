شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «من أطفال الإمارات إلى العالم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، وحرص سموها على تقديم المبادرات الإنسانية والمجتمعية الرائدة أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم»، بهدف ترسيخ قيم العطاء والتسامح وحب المشاركة في نفوس الأطفال في الإمارات عبر تشجيعهم على مشاركة الهدايا مع الأطفال من جميع أنحاء العالم.

وتهدف المبادرة إلى تنشئة جيل سعيد من الأطفال الذين يمكنهم المساهمة بشكل إيجابي وفاعل أسرياً ومجتمعياً من خلال التبرع بالهدايا والألعاب عبر 17 موقعاً لمؤسسة التنمية الأسرية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وسيتولى الهلال الأحمر مسؤولية توزيعها عالمياً.

وقال علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة حملت على عاتقها منذ تأسيسها مهمة النهوض بالعمل الاجتماعي ولعبت دوراً مهماً في هذا المجال المهم» وأضاف: إن هذه المبادرة الإنسانية تحمل في طياتها معاني كثيرة يأتي في مقدمة أولوياتها مدى تأكيد الإمارات احترامها الكامل للمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تتلخص في «حق الطفل في اللعب».

من جانبها، قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن تعاون المؤسسة مع الهلال الأحمر الإماراتي يتجدد في كل عام وكلما اقترب حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن هذا التعاون والتنسيق ليس الأول وإنما سبقه تنسيق سابق، وتم من خلال الهلال تقديم الهدايا لأطفال العالم، فنحن في دولة حققت أعلى المستويات في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات، وقد عمل الهلال الأحمر الإماراتي في أغلب المناطق التي تحتاج إلى مد يد العون في العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي جزء من مبادرات كثيرة تقودها الدولة في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومؤسساتها المجتمعية بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها أطفال العالم من حولنا، خاصة المحرومين من حقوقهم الأساسية.