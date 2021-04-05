شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. أجواء إيجابية تظلل التشكيل الحكومي على وقع ضغوط فرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

خيمت أجواء إيجابية على ملف التشكيل الحكومي في لبنان، أمس الإثنين، بعد أن حققت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة على تشكيلة حكومية من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون أي ثلث معطل فيها لأي فريق، موافقة مبدئية بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الخارج وسط مؤشرات تبعث على التفاؤل إذا لم تدخل شياطين التفصيل في العرقلة من جديد لاسيما في ما يتعلق بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء وفقاً لصيغة (8+8+8)، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون و سعد الحريري للتفاهم على هذه الصيغة والاتفاق على اسم وزير الداخلية، استناداً إلى الاسم الذي سيقدمه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أنيطت به التسمية، كما قالت مصادر مواكبة، إسهاماً منه في وقف العرقلة وتسريع عملية التشكيل، تمهيداً لإعلان التشكيلة إذا سارت الأمور كما يجب، وذلك بالتزامن مع تحرك فرنسي لافت قد ينتهي بجمع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع سعد الحريري ربما بحضور موفد من رئيس مجلس النواب اللبناني، كما تشير المصادر، لتخطي العراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة.

وكشفت مصادر مواكبة أن الفرنسيين يضغطون في اتجاه تسريع التأليف وتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر تأمين غطاء اقليمي ودولي لحل عقد التشكيل كافة، ومن هنا تأتي الزيارة المرتقبة اليوم لرئيس التيار«الوطني الحر» جبران باسيل إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيكون له لقاء مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في وقت تحدثت هذه المصادر أيضاً عن إمكان جمع جبران باسيل وسعد الحريري​ هناك.

كذلك تحدثت مصادر إعلامية عن قيام وزير الخارجيّة المصري سامح شكري يزيارة بيروت غداً الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن يلتقي سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة.

من جانبه، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب مع السفير عبد الرحمن الصلح، التحضيرات لزيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إلى بيروت بعد غد الخميس.

احتجاجات مطلبية

من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات والوقفات المطلبية في انحاء مختلفة من البلاد، ودرت دعوات الى فئات المجتمع كافة لمقاطعة شراء الحاجيات بأشكالها كافة من كلّ محلات السوبرماركت، بدءاً من يوم أمس حتى مساء الأحد 11 الجاري، وذلك في محاولة شعبية لمواجهة وإيقاف «فلتان الأسعار ورفعها، وليس ارتفاعها الجنوني من قبل مافيات التجار والتلاعب بتاريخ الإنتاج ووضعهم أردأ الأنواع الاستهلاكية وغياب مواد أساسية عن الدعم والوجود كحليب الأطفال والحليب المستهلك العادي والسكر والرز وغيره»