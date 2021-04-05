شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 5-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة مدفوعة بتنفيذ طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، وخسر رأس المال السوقي 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.



إيقاف تداول 86 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 86 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 86 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 86 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم: الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بي انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم: سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ايديتا للصناعات الغذائية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الدولية للمحاصيل الزراعية، القاهرة للإسكان والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتم إيقاف تداول أسهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، ارابيا انفستمنتس هولدنج، القناة للتوكيلات الملاحية، اودن للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جلاكسو سميثكلاين، الأهلي للتنمية والاستثمار، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مصر للألومنيوم، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جنوب الوادي للأسمنت، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

وتم إيقاف أسهم: النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القلعة للاستشارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 882 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.37%، والعرب على 11.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 128.2 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 456.4 مليون جنيه، 521.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3956 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56304 سهم، 5100 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.03 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك 50 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 100 ألف سهم، 28971 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56304 سهم، 5100 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.03 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك 50 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 100 ألف سهم، 28971 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم.

كما أعلنت شركات ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 70 ألف سهم خزينة للأولى، 100 ألف سهم خزينة للثانية، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.07%، مليون سهم خزينة للثالثة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.61%.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اعتماد تخفيض رأسمال الشركة المصدر، من خلال إعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 2.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 460.9 ألف جنيه، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 144.6 مليون جنيه موزعًا على عدد 723.1 مليون سهم بدلًا من 145.1 مليون سهم موزعًا على عدد 725.4 مليون سهم، وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة، وتجديد مدة الشركة لـ25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ذلك.





سبيد ميديكال قالت شركة سبيد ميديكال، إنها لن تقوم بتكليف مستشار مالي آخر لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركتي برايم سبيد للرعاية الصحية وشركة سبيد ميديكال، والخاصة بعملية الاستحواذ على الأولى، وأنها في انتظار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لحين الانتهاء من مراجعتها.