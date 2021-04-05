شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 5/ 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 5-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة مدفوعة بتنفيذ طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، وخسر رأس المال السوقى 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.

إيقاف تدأول 86 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 86 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقارى العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تدأول 86 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 86 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقارى العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تدأول أسهم؛ الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيمأوية المصرية، الصعيد العامة للمقأولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقأولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بى انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تدأول أسهم؛ سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ايديتا للصناعات الغذائية، جى بى أوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، مينا للاستثمار السياحى والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الدولية للمحاصيل الزراعية، القاهرة للإسكان والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتم إيقاف تدأول أسهم؛ أصول للوساطة فى الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، ارابيا انفستمنتس هولدنج، القناة للتوكيلات الملاحية، أودن للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جلاكسو سميثكلاين، الأهلى للتنمية والاستثمار، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مصر للألومنيوم، كفر الزيات للمبيدات والكيمأويات، جنوب الوادى للأسمنت، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيمأوية.

وتم إيقاف أسهم؛ النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القلعة للاستشارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة مدفوعة بتنفيذ طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، وخسر رأس المال السوقى 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 882 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.46% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.37%، والعرب على 11.17% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.29%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 128.2 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 456.4 مليون جنيه، 521.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3956 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 29.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.61%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمأوية بسعر إغلاق 20.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.38%.

- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 11.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.07%.

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 9.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.01%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.29%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيمأوية بسعر إغلاق 84.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.90%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.734 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.83%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.79%.

- الاستثمار العقارى العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.062 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%.