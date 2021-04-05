شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين جنيه إجمالى حصيلة البيع للمزادات بجمارك دمياط خلال شهر مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت الإدارة العامة المهمل والبيوع بجمارك دمياط، برئاسة الدكتور نبيل بدر، خلال شهر مارس 2021، ببيع عدد 41 لوط خلال 3 جلسات بيع عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية لأصناف متنوعة قطع غيار سيارات، خشب، حذاء اولادى، مواسير، وحديد بيليت، وخلافه، بإجمالي قيمة 5 مليون 209 ألف و620 جنيه.

كما قامت ببيع عدد 10 لوط، بالبيع المباشر لأصناف تفاح وكيوى وفول، بمبلغ مليون 694 ألف و 300 جنيها خلال نفس الشهر.

وبذلك يصبح إجمالى اللوطات المباعة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، خلال شهر مارس الماضي عدد 51 لوط، بمبلغ إجمالى قدره 6 مليون و903 ألف و920 جنيها.