شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تصدر حركة تنقلات جديدة بالقطاع لدعم الشركات بالكفاءات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات محدودة بقطاع البترول بهدف دعم الشركات والمواقع البترولية بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية ، وشملت الحركة:
المهندس عبد المعز أحمد علي خليفه ليله، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبو قير.
المهندس عبد الوهاب المغوري عبد الحميد ربيع، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر.
المهندس خالد محمود محمد منصور، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول (بابيتكو).
المهندس أحمد بدري توفيق حسين، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو).