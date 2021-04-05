القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات محدودة بقطاع البترول بهدف دعم الشركات والمواقع البترولية بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية ، وشملت الحركة:

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تصدر حركة تنقلات جديدة بالقطاع لدعم الشركات بالكفاءات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية