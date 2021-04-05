شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً في نهاية الجلسة بضغط من انتعاش أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنه تعرض للضغوط جراء انتعاش أسواق الأسهم.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وتراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1728.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1734.4 دولار وأقل سعر عند 1721.6 دولار.