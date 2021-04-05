شكرا لقرائتكم خبر عن ستة متنافسين على لقب أمير الشعراء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تبث مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة الأخيرة من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ستشهد الحلقة تنافس ستة شعراء على لقب إمارة الشعر، وهم: السيد خلف أبو ديوان من مصر، زينب جبار من العراق، عمر الراجي من المغرب، محمد المامي من موريتانيا، وحوراء الهميلي وسلطان الضيط من السعودية، والذين سيقرأون قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج مهيرة عبدالعزيز.

وكانت لجنة تحكيم البرنامج أعلنت درجات تقييم المتسابقين من 30 درجة، خلال الحلقة السابقة، والتي جاءت على النحو التالي: حوراء الهميلي 28 درجة، زينب جبار 28 درجة، عمر الراجي 25 درجة، السيد خلف أبو ديوان 24 درجة، سلطان الضيط 23 درجة، محمد المامي 23 درجة. كما سيتم تقييم الشعراء من 30 درجة خلال حلقة اليوم، فضلاً عن نتائج تصويت الجمهور من 40 درجة، وبإمكان المشاهدين التصويت لشاعرهم المفضل عبر موقع البرنامج (www.princeofpoets.ae ) أو التطبيق الخاص به.