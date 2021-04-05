شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» المشاركة العربية الوحيدة فـي معـرض الإسكندريــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت هيئة الشارقة للكتاب في الدورة التاسعة من «معرض الإسكندرية الدولي للكتاب»، خلال الفترة من 25 مارس/ آذار الماضي حتى 3 من إبريل/ نيسان الجاري، إلى جانب 90 دار نشر والعديد من المؤسسات الثقافية المصرية.

وشهد جناح الهيئة المشارك في المعرض زيارات لعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الرسميين؛ حيث زار الجناح الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللّواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية المصرية.

وكانت الهيئة هي الجهة العربية الوحيدة المشاركة في المعرض؛ وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم صناعة الكتاب الإماراتي والعربي خاصة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يواجهها قطاع النشر من جرّاء انتشار فيروس كورونا، والتشجيع على استمرار العمل في سوق النشر الذي تأثر بشكل ملحوظ خلال الجائحة؛ حيث تعرض مجموعة من إصدارات الناشرين الإماراتيين.

وعن هذه المشاركة قال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية: «تأتي المشاركة في المعرض تأكيداً لسعيها لدعم الفعاليات الثقافية في وقت توقّفت فيه الكثير من معارض الكتب العربية والعالمية، وحرصاً منها على تعزيز جهود النهوض بقطاع النشر الإماراتي والعربي خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا».

وأضاف: «تجمع الشارقة والمدن المصريّة الكثير من الروابط التاريخية والثقافية الأصيلة، وقد استضفنا العام الماضي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الناشرين المصريين، وها نحن اليوم نجدد هذه العلاقة المبنية على الأخوّة والشراكة والإيمان بأهمية الكتاب في النهوض بوعي وفكر الإنسان، ونأمل أن تحقق هذه المشاركة رؤية الهيئة في تدعيم جسور التعاون التي تربطها مع الناشرين والمؤسسات الثقافيّة المصريّة والعربيّة، وتبقي صناعة الكتاب حاضرة على الرغم من الظروف».