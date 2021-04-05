شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والمنسوجات والسلع المعمرة والورق" فى مقدمة القطاعات المتراجعة بالبورصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.22%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.01%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.38%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.31%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.04%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.43%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.28%.

كما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.88%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.78%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.75%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.37%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.35%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة مدفوعة بتنفيذ طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، وخسر رأس المال السوقي 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 882 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.37%، والعرب على 11.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 128.2 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 456.4 مليون جنيه، 521.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3956 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.