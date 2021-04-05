شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن727 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة 151 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يناير 2021 عن 671 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 249 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوى اعاقة وموقوفات ) بقیمة إجمالية 124 مليونا و447 ألفا و499 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونا و711 ألفا و241 جنيها فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و97 ألفا و882 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 55 مليونا و809 آلاف و123 جنيها.

وخلال شهر مارس 2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 56 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليونا و847 ألفا و482 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و40 ألفا و411 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 ملايين و96 ألفا و72 جنيها، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 228 ألفا و330 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و364 ألفا و813 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مارس 2021 عن 727 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 151 مليونا و294 ألفا و981 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 65 مليونا و173 ألفا و936 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس الماضى 37 سيارة كما تم إعادة تصدير 63 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.