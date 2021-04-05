شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع خسائره مع انخفاض عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب عن خطة إنفاق بحوالي تريليون دولار لتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية ومن بينها شبكات الكهرباء فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم جائحة "كورونا" حيث تحاول السيطرة على تفشي الفيروس من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية بأن ما يقرب من 100 مليون مواطن في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاحات كورونا.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا يوم الجمعة احتفالا بعطلة الجمعة البيضاء، لكن أسواق الأسهم في عدة دول أوروبية وآسيوية مغلقة اليوم بسبب عطلة عيد الفصح.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم إلى 1.715%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.